calvin klein si dimette la chief product officer eva vidal

Eva Vidal, Chief Product Officer di Calvin Klein, ha rassegnato le dimissioni. La manager spagnola, in azienda dall'ottobre 2023, aveva assunto un ruolo chiave nella definizione e nella supervisione dello sviluppo del prodotto per il marchio americano. Il suo addio segue di pochi mesi quello di Eva Serrano, ex presidente globale che ha confermato la sua uscita a maggio. Entrambe provenivano da Inditex, colosso del fashion, per cui Vidal aveva diretto i team di design, ricerca e prodotto di Zara, guidandone il Sustainability Innovation Hub, polo strategico dedicato a materiali e soluzioni green.

