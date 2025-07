Economia cinese cresce più delle attese nel 3o trimestre + 5,2% ma le prospettive preoccupano

Tra aprile e giugno l’economia cinese è cresciuta del 5,2%, facendo leggermente meglio delle previsioni e grazie al balzo delle esportazioni. Quest’ultimo elemento dipende probabilmente dalla corsa di imprese estere ad accumulare scorte di prodotti cinesi per tutelarsi da possibile recrudescenze dello scontro commerciale tra Usa e Cina. Ciò lascia supporre che la spinta dell’export alla crescita possa ridimensionarsi nei prossimi trimestri. Nel solo mese di giugno, le vendite al dettaglio cinesi sono aumentate del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, al di sotto del 5,3% previsto dagli economisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Economia cinese cresce piĂą delle attese nel 3o trimestre (+ 5,2%) ma le prospettive preoccupano

