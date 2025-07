WWE | SummerSlam alle porte Jelly Roll e Randy Orton portano la WWE da Jimmy Kimmel

Jelly Roll non ha ancora chiuso con la WWE e ora porta l’azione anche in TV. Il cantante country sarà il presentatore ospite di Jimmy Kimmel Live  questo mercoledì sera, e non sarà solo: tra gli ospiti ci sarà anche Randy Orton. Rissa a Saturday Night’s Main Event: Jelly Roll al centro della scena. Tutto nasce da quanto accaduto di recente a Saturday Night’s Main Event  ad Atlanta, dove Jelly Roll si è ritrovato coinvolto fisicamente. Il cantante ha accompagnato Randy Orton a bordo ring durante il suo match contro Drew McIntyre. A sostenere McIntyre c’era invece Logan Paul. Le cose sono degenerate rapidamente quando Paul e Jelly Roll hanno iniziato a scambiarsi colpi: Jelly Roll ha avuto la meglio, scaraventando Paul fuori dal ring con un potente destro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: SummerSlam alle porte, Jelly Roll e Randy Orton portano la WWE da Jimmy Kimmel

