Acqualonga strage del 2013 | la Cassazione conferma le responsabilità

Con la sentenza depositata l’11 aprile 2025, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne per l’incidente avvenuto il 28 luglio 2013 lungo il viadotto Acqualonga dell’autostrada A16, nel quale un autobus turistico precipitò causando decine di vittime. Le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: acqualonga - cassazione - strage - conferma

Strage di Acqualonga, Cassazione conferma condanna di Castellucci: Decisione incomprensibile, legali annunciano battaglia; Avellino, la strage del bus con 40 morti. La Cassazione conferma le condanne: 6 anni per l'ex ad di Autostrade Castellucci. «Pronto a costituirsi»; Strage di Acqualonga, l’ex ad di Aspi Castellucci si costituisce in carcere dopo la sentenza di condanna definitiva.

Strage bus Acqualonga, Castellucci si costituisce in carcere dopo ... - Ieri per Castellucci è arrivata la sentenza dei giudici della Cassazione che, dopo circa 4 ore di camera di consiglio, hanno confermato la condanna a 6 anni per la strage sull’A16 Napoli- Riporta ilmattino.it

Strage di Bologna, la Cassazione conferma l'ergastolo per Bellini - La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale ... Come scrive msn.com