Patriot ed altre armi Usa a Kiev tramite la Nato e pagate dai Paesi europei. Ma anche sanzioni secondarie a Mosca se non raggiunge un accordo di pace entro 50 giorni: Donald Trump ha ufficializzato la sua nuova linea nel conflitto ucraino ricevendo nello Studio Ovale il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte. "Sono molto deluso da Putin", ha esordito il commander in chief, ribadendo la sua frustrazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump minaccia Putin: "Pace in 50 giorni o dazi al 100%". Ok ai primi Patriot per Kiev, verso l'accordo con la Nato

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Trump ha fatto suo il ‘piano per la pace’ di Putin. Ma la convergenza tra i due non è nuova - Nei giorni dell’eredità spirituale di Francesco sull’importanza di umanizzare le relazioni, Trump ha presentato un “Piano di Pace per l’Ucraina”.

Razzi russi sul Donetsk. Ultimatum di Trump: 50 giorni per la pace. Sì ad armi a Kiev, paghi l'UE - Aggiornamento del 15 Luglio delle ore 11:06; Trump si riallinea sull'Ucraina: armi a Kiev e sanzioni a Mosca. L'Ue cerca l'accordo sul 18esimo pacchetto; Ucraina: Trump minaccia Putin, 'Pace in 50 giorni o dazi al 100%'.

Trump a Putin: pace in 50 giorni o sanzioni. A Kiev i Patriot (Nato) - “Dazi molto severi alla Russia”, se non ci sarà la pace con l’Ucraina entro 50 giorni. Riporta ilfattoquotidiano.it

Ucraina: Trump minaccia Putin, 'Pace in 50 giorni o dazi al 100%' - Zelensky sente il presidente Usa: 'Discusse soluzioni per la difesa' (ANSA) ... Come scrive ansa.it