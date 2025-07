Cava de’ Tirreni accoltella la moglie nel sonno e tenta il suicidio | orrore nella notte nella frazione Santa Lucia

Tragedia sfiorata nella frazione Santa Lucia di Cava de’ Tirreni, dove nella notte un uomo di 40 anni avrebbe aggredito la moglie colpendola con sette coltellate mentre dormiva. Secondo una prima ricostruzione, dopo il gesto l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita con un taglio alla gola. I soccorsi. Allertati i soccorsi, sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118. La donna, 35 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore, mentre il marito è stato condotto al nosocomio di Cava de’ Tirreni, dove si trova attualmente piantonato in stato di arresto. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso da parte della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Zon.it

