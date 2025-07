Vomero si schianta con l'auto contro i new jersey di cemento di piazza degli Artisti | macchina distrutta

Incidente stradale in piazza degli Artisti al Vomero, dove questa mattina un'auto si è schiantata contro i new jersey che delimitano l'area pedonale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Protesta No Box auto al Vomero, striscioni dai balconi: “No agli scavi a via Kerbaker” - Protesta al Vomero contro la realizzazione del nuovo parcheggio interrato di piazzetta Durante, a via Kerbaker: "No agli scavi" Continua a leggere

Vomero, auto si schianta e si ribalta in via Pigna: ferito conducente - Incidente stradale in via Pigna. Auto si schianta e si ribalta. Sul posto la Polizia Locale con l'UO Fuorigrotta.

“C’è un gatto nel motore” folla per salvare un micio incastrato nell’auto al Vomero: arriva la Polizia - Folla in piazza degli Artisti al Vomero per un gattino bloccato nel motore di un'auto. Salvato dai presenti e della polizia.

