Mara Severin una fiaccolata per ricordare la sommelier morta nel crollo

Una fiaccolata per ricordare Mara Severin, la sommelier di 31 anni morta nel crollo avvenuto all'interno del ristorante Essenza di Terracina la sera del 7 luglio scorso. "A mia sorella Mara dedico un unico pensiero: perdonami se non ti ho mai ringraziato abbastanza quando eri ancora di fianco. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Mara Severin: morta la sommelier del ristorante Essenza a Terracina - Mara Severin è morta. La ragazza rimasta ferita nel crollo del tetto del ristorante stellato Essenza a Terracina, in provincia di Latina, era una dipendente del locale ed aveva 31 anni.

Terracina. Crolla il tetto del ristorante stellato: muore la sommelier Mara Severin - Tragedia a Terracina, in provincia di Latina, dove nella serata di lunedì è crollato il tetto del ristorante stellato “Essenza”, in via Tripoli.

Mara Severin morta nel crollo al ristorante Essenza a Terracina, chi era la sommelier del locale stellato - Mara Severin è la donna di 31 anni morta nel crollo del tetto al ristorante stellato Essenza di Terracina.

? Lutto Cittadino: In Memoria di Mara Severin Il Comune di Pontinia si unisce al dolore della famiglia di Mara Severin proclamando il lutto cittadino per la giornata di domani, 12 luglio 2025. In un’ordinanza emessa subito dopo aver appreso della data dei f Vai su Facebook

Crollo di Essenza, fiaccolata per Mara: «Teniamo vivo il ricordo» - Ad organizzarla è la famiglia della giovane sommelier di 31 anni scomparsa a causa del ...

I funerali di Mara Severin a Pontinia - «Proprio come i supereroi della Marvel, quelli delle pellicole americane che amava tanto, non ha esitato a salvare la vita degli altri prima della propria».