Ladro acrobata si arrampica e raggiunge il balcone di un condominio | scatta l’allarme e i carabinieri lo denunciano

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 29enne di origini straniere, residente in provincia, per ricettazione e violazione di domicilio. Secondo quanto ricostruito, alle 4 di notte del 14 luglio, un militare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

