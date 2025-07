Crisi Melavì Valcepina | Vicini ai produttori La Regione c’è e continuerà a esserci

"Sono vicina alle aziende agricole, ai frutticoltori e alle famiglie colpite dalla crisi della cooperativa Melavì. La Regione si è attivata prontamente per salvaguardare il prodotto, i posti di lavoro e il tessuto produttivo locale". A parlare è Chiara Valcepina, consigliere regionale lombardo di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Melavì, uno spiraglio nella crisi: sbloccati i soldi per gli stipendi - Sondrio – Gli stipendi di marzo - e probabilmente di aprile - saranno pagati la prossima settimana. Uno spiraglio in un quadro che è e resta nero per un’azienda, la Cooperativa Melav ì, che alla fine del mese scorso ha comunicato di aver proceduto “al deposito di istanza di accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e la successiva cessazione dell’attività”.

Crisi Melavì, la Regione istituisce un tavolo tecnico - Un tavolo tecnico per affrontare l’emergenza Melavì e rilanciare l’intero comparto frutticolo della Valtellina: è quanto annunciato dagli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo.

Crisi Melavì. Un tavolo tecnico in vista - Gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica) hanno incontrato a Palazzo Lombardia i rappresentanti della cooperativa Melavì e delle organizzazioni sindacali agricole, per un confronto sullo stato di crisi che sta investendo la storica realtà frutticola della Valtellina.