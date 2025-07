Turista esce per un'escursione nei boschi in provincia di Como e muore | recuperato il corpo

Un escursionista è stato trovato morto in provincia di Como. Il turista tedesco di 62 anni era scomparso da ieri da Lezzeno: il suo corpo è stato trovato questa mattina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

