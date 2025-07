Immobile riparte da Bologna | Avevo bisogno di queste motivazione che la Serie A di sa dare

Ciro Immobile si presenta al Bologna: l'ex capitano della Lazio torna in Italia dopo una stagione passata in Turchia al Besiktas Ciro Immobile riparte da Bologna, e lo fa con il sorriso di chi ha ritrovato l'atmosfera giusta per tornare a sentirsi stimolato. Dopo l'esperienza in Turchia con il Besiktas, l'attaccante campano ha scelto l'Italia.

Ciro Immobile si presenta alla città di Bologna: “Avevo ancora bisogno di sentirmi stimolato dal campionato italiano, dalle pressioni quando prepari una partita e giri per la città ” Come sta fisicamente? Questa è stata la sua risposta alla domanda fatta dal Vai su Facebook

Bologna, Ciro Immobile si presenta e mette nel mirino un record in serie A

Pagina 1 | Immobile a valanga sulla Serie A: "Bologna, qui per essere capocannoniere e andare al Mondiale" - L'attaccante italiano si è presentato in conferenza stampa in vista di questa sua nuova avventura con i rossoblù ... Da tuttosport.com

