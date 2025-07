Come è morta Gaia Costa investita dalla moglie dell' ad di Lufthansa l' autopsia | Trauma cranico fatale

L'autopsia sul corpo di Gaia Costa ha certificato quanto giĂ era evidente: la 24enne investita e uccisa lo scorso 8 luglio a Porto Cervo (Sassari) è morta in seguito a un trauma cranico. Alla guida dell'auto che l'ha falciata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali c'era Vivian. 🔗 Leggi su Today.it

morta - gaia - costa - investita

Gaia Costa morta a causa delle lesioni craniche I primi risultati dell’autopsia sul corpo della 24enne investita e uccisa sulle strisce pedonali a Porto Cervo Vai su Facebook

