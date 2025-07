Roberto Ciufoli | Mi hanno diagnosticato un tumore al rene ho trascurato i sintomi

“Ho trascurato i segnali del mio corpo. Ho aspettato mesi prima di farmi controllare. Per fortuna, poi sono andato dall’urologo, pochi mesi fa, ed è arrivata la diagnosi: tumore al rene”. In un’intervista a Benessere Magazine, Roberto Ciufoli racconta il momento delicato che sta attraversando. L’attore, attualmente in prima serata su Rai2 con il programma ‘Facci ridiere’, ha scoperto poco tempo fa di avere un carcinoma ma “fortunatamente, il carcinoma era circoscritto, non ci sono state metastasi, ma la sorveglianza è sempre alta”. “Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia: senti di avere un intruso nel tuo corpo. 🔗 Leggi su Tpi.it

