Caldo ritorno ‘rovente’ | in arrivo l’anticiclone africano le città più calde

ABBONATI A DAYITALIANEWS Da venerdì attesa un’ondata di afa soffocante. Dopo una breve tregua dalle alte temperature, il caldo estivo torna a farsi sentire in tutta Italia. L’ anticiclone africano è di nuovo protagonista, portando con sé una nuova ondata di calore che colpirà duramente soprattutto il Sud. Temperature in salita: picchi fino a 40 gradi. A partire da venerdì, l’afa sarà particolarmente intensa nelle regioni meridionali, dove si prevede che le temperature raggiungeranno i 40°C. Al Nord e in parte del Centro, invece, la giornata di giovedì potrebbe essere segnata da temporali sparsi, ma l’ umidità in aumento renderà comunque l’atmosfera opprimente, con temperature che potrebbero arrivare fino a 35°C. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Caldo, ritorno ‘rovente’: in arrivo l’anticiclone africano, le città più calde

Primavera instabile ma il caldo si avvicina, all’orizzonte si intravede il ritorno del bel tempo - Un aprile sotto tono per chi ama sole e temperature miti. La primavera 2025 non è certo iniziata con il piede giusto, almeno per chi sperava in giornate calde e serene.

Sampdoria, asse caldo con il Cagliari: dallo scambio Scuffet-Riccio a quello Leonardi-Palomba. Difficile un ritorno di Veroli - Può chiudersi nelle prossime ore l’arrivo di Scuffet in cambio di Riccio. Il Cagliari vuole anche Leonardi, così la Samp apre i contatti per Palomba.

Anche Leone XIV fugge dal caldo: ritorno a Castel Gandolfo - Nel pomeriggio di oggi Leone XIV si trasferirà nella villa pontificia di Castel Gandolfo per un periodo di riposo e vi rimarrà due settimane, fino al 20 luglio.

Caldo africano in arrivo: quando le giornate più roventi in Italia? La previsione - Ritorno dell’Anticiclone Africano: cosa succederà in Italia Il caldo africano sta per tornare prepotentemente sull’Italia, destinato probabilmente a portarci una delle fasi più bollenti dell’estate. Come scrive informazione.it

Caldo rovente e temporali, Italia nel mezzo della ‘battaglia’ climatica: le previsioni - (Adnkronos) – Italia nel mezzo di una ‘battaglia’ climatica tra il ritorno del caldo rovente e l’aria fresca che porta pioggia e temporali. Scrive informazione.it