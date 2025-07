Il mercato del Catania entra nel vivo | saluta Guglielmotti arriva Rolfini

Il calciomercato del Catania Football Club entra nel vivo con un'importante operazione in uscita e un colpo in entrata. La società etnea ha comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con Davide Guglielmotti. L’esterno piemontese chiude la sua avventura in maglia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Come vi avevamo anticipato, Davide Guglielmotti si trasferisce all’US Brescia. Ritrova il suo ex mister Diana. Bresciaingol #Unicasport #CataniaFC Vai su Facebook

Il mercato del Catania entra nel vivo: saluta Guglielmotti, arriva Rolfini; Calcio Catania / Guglielmotti protagonista, Giugliano battuto; Catania, il punto sul mercato tra cessioni eccellenti e possibili nuovi arrivi.

Il mercato del Catania entra nel vivo: saluta Guglielmotti, arriva Rolfini - La società etnea ha comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con Davide Guglielmotti. Come scrive cataniatoday.it

Catania, non solo Lunetta. Tesserato anche l'esterno destro ... - Dopo Lunetta a sinistra, il Catania ha rinforzato anche la corsia destra tesserando un altro ex Lecco come Guglielmotti. Riporta tuttomercatoweb.com