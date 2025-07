Amadeus e Giovanna Civitillo romantici a San Siro | selfie e baci al concerto di Marco Mengoni

Milano – Le due serate-evento (13 e 14 luglio) a San Siro targate Marco Mengoni erano tra i momenti piĂą attesi dell’estate in musica a Milano. Il cantante è stato assoluto protagonista di due live ad alta intensitĂ emotiva. E sebbene l’artista non sia nuovo a grandi palchi, la scarica di adrenalina che può arrivare da uno degli indiscussi templi della musica live in Italia è sempre forte. Tantissimi i vip che non sono voluti mancare ai concerti, tra loro anche una coppia speciale, quella composta da Amadeus e della compagna Giovanna Civitillo. Sanremo Festival host and artistic director Amadeus (R) and Sanremo Festival co-host and Italian singer Marco Mengoni (L) on stage at the Ariston theatre during the 74rd Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, Italy, 06 February 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

