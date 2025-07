Nasconde la droga nel contatore per evitare i controlli 39enne arrestato per spaccio a Picanello

Aveva pensato di farla franca nascondendo la droga all’interno del contatore dell’acqua della sua abitazione, ma è stato scoperto ed arrestato dalle volanti della questura di Catania. Un uomo di 39 anni, residente a Picanello e già noto ai poliziotti per i suoi precedenti penali relativi a reati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

