Danimarca | ministro Esteri minaccia dazi USA sull’UE assolutamente inaccettabile

Il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha condannato la minaccia dell’amministrazione Trump di imporre tariffe del 30% sulle esportazioni dell’Unione Europea (UE) come “assolutamente inaccettabile” durante una conferenza stampa congiunta con il capo del commercio dell’UE Maros Sefcovic ieri a Bruxelles. Rasmussen ha dichiarato che il blocco considera la minaccia “assolutamente inaccettabile e ingiustificata” ed e’ pronto a rispondere se i colloqui con Washington non producono un risultato praticabile. “Siamo impegnati a continuare a lavorare con gli Stati Uniti per un risultato negoziato”, ha dichiarato, ma l’accordo deve essere “reciprocamente accettabile” da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Danimarca: ministro Esteri, minaccia dazi USA sull’UE “assolutamente inaccettabile”

