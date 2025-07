Vuoi avere deltoidi scolpiti? Allora prova il lateral raise

Il lateral raise è un esercizio che probabilmente hai già visto o fatto, ma con tutta probabilità hai sempre considerato poco più di un “extra” da fine allenamento: uno di quei movimenti che si fanno con pesi leggeri e il cervello già sotto la doccia. E invece il lateral raise – le classiche alzate laterali – è tutt’altro che un riempitivo. È un esercizio preciso, tecnico, quasi chirurgico, capace di scolpire i deltoidi con profondità e simmetria, trasformando spalle anonime in spalle che si fanno notare davvero. «Questo esercizio fa il paio con un altro grande classico, il military press, ma per certi versi è più efficace », spiega Kristian Phillips, ex rugbista professionista e fondatore della catena Cloud Fit. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

