L’intelligenza artificiale conquista lo sport: dal calcio al volley, l’AI rivoluziona tattiche, allenamenti e fan experience. Crescita record entro il 2034. Sport: una una parola, innumerevoli significati. Emozione, business, benessere, ma non solo. Al giorno d’oggi, all’interno dell’immenso vocabolario “sport addicted” c’è un nuovo ospite che, a velocitĂ a dir poco sorprendenti, continua a guadagnare posizioni. Entrando piĂą nel dettaglio, si tratta della tecnologia e non di una tecnologia qualsiasi, bensì quella del momento, ovvero l’intelligenza artificiale. Conferme in merito giungono da una serie di ricerche condotte da Espresso Communication per conto di Vero Volley e, in primis, dal mondo dei mercati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - AI Euphoria nello sport: boom globale tra calcio, basket e volley