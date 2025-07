Raul Dumitras replica alla frecciata di Martina De Ioannon | Non sono Brad Pitt ma sono in forma smaliante

Continua il botta e risposta via social tra Raul Dumitras, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Con un video postato nelle scorse ore su Tik Tok, l'ex di Temptation Island 2024 ha replicato alla sua ex fidanzata, che di lui aveva detto: "Avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt". 🔗 Leggi su Fanpage.it

martina da quando è uscita da uomini e donne che continua a tirare frecciatine prima a gianmarco e ora a rail, posso dire imbarazzante si? io raul manco lo tollero però vorrei dire alla signora che a “brad pitt” c’è stata insieme lei, non gli altri Vai su X

