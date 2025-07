San Martino in festa | al via le celebrazioni per San Benedetto

Dal 18 al 20 luglio l'Estate Monrealese si accende con la festa di San Benedetto a San Martino, concerti, teatro e il Festival Organistico L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - San Martino in festa: al via le celebrazioni per San Benedetto

In questa notizia si parla di: martino - festa - celebrazioni - benedetto

La comunità di San Martino in Appozzo celebra la festa della Madonna - San Martino in Appozzo questo fine settimana torna ad animarsi con la festa della Madonna. Sabato 10 dalle 20.

San Martino delle scale, visite guidate e degustazioni in abbazia nel fine settimana della festa della mamma - Anche il secondo weekend di maggio sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle Scale, alla scoperta della spiritualità benedettina e dei tesori artistici e gastronomici del Monastero.

"Un'opportunità per conoscersi meglio": a Vecchiazzano e a San Martino in Strada si celebra la festa dei vicini - Si celebra anche a Forlì la ‘Festa dei vicini,’ evento nato in Francia e diffusosi in tutta Europa arrivato in Italia nel 2004.

#Portogruaro – Festa della Musica: concerto in piazza della Repubblica e in sala consiliare La Fondazione Musicale Santa Cecilia, in occasione della Festa della Musica, ha organizzato per sabato 21 giugno due eventi musicali in collaborazione con l’Ammini Vai su Facebook

Il palinsesto de “Le Città in Festa” propone un ricco programma di iniziative per San Martino 2024; Barletta: Festa di Santa Rita, le disposizioni sulla viabilità ; Carabinieri in festa: celebrazioni ad Ascoli Piceno e Teramo per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma.

San Martino di Tours: vita e celebrazioni del 11 novembre - Il Giorno - San Martino è anche conosciuto come il patrono dei cavalieri e dei viticultori, e la sua festa coincide spesso con le celebrazioni del termine dei lavori nei campi e l'inizio della stagione del ... Come scrive ilgiorno.it

San Martino di Tours: vita e celebrazioni del 11 novembre - MSN - Dalla leggendaria divisione del mantello con un mendicante alla fondazione del primo monastero in Gallia, esplora il ... Scrive msn.com