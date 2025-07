La Difesa Usa ha firmato contratti per 200 milioni con l’IA di Musk

L'accordo prevede lo sviluppo e l'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale per migliorare comunicazione e efficienza dell'agenzia. Una settimana fa l'incidente dei post antisemiti.

Germania, firmato accordo Cdu-Spd per nuovo governo, domani Merz giura da cancelliere, riconfermato solo Pistorius alla Difesa - Un governo simile al precedente di Scholz per vari aspetti, come la guerra in Ucraina, visto che il ministro della Difesa è stato riconfermato (l'unico) In Germania è tutto pronto per la nascita del nuovo governo.

Vertice Regno Unito-Ue: intesa minima dopo la Brexit, firmato un patto su difesa e sicurezza - Il primo summit ufficiale post-Brexit tra Londra e Bruxelles si chiude con un accordo parziale: evitati strappi, ma prevalgono i compromessi.

"Servono i soldi": l'industria della difesa dell'Ue vuole almeno 100 miliardi di euro dopo il 2027 - La Commissione prepara l'Ecf: un fondo unico per sicurezza, spazio e sovranità strategica #Europe ... Come scrive msn.com

Fincantieri vira verso la Difesa: meno crociere, più navi da guerra. “20 miliardi dalla corsa agli armamenti europei” - Dal 2022 ad oggi, Fincantieri ha quintuplicato il proprio valore in Borsa, segno di un mercato che crede nella virata verso la difesa. Scrive infodifesa.it