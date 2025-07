Nuova aggressione contro il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Dopo un convegno a Santa Lucia di Serino sul tema “Diritti animali e territorio: un dialogo per il futuro”, il deputato è stato aggredito da alcuni cittadini che, denuncia, “avevano parcheggiato selvaggiamente sui marciapiedi, sulle strisce pedonali rialzate e persino sugli stalli riservati ai disabili per andare a consumare in un bar”. Un agente della scorta di Borrelli, dopo che anche il sindaco del paese nell’Avellinese lo aveva fatto, ha chiesto ai presenti di spostare le auto e loro hanno risposto in maniera furiosa, riconoscendo subito il deputato “aggredendolo, colpendolo, facendogli cadere il cellulare per poi trascinarlo con la forza in un porticato e colpirlo ripetutamente “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Borrelli fa spostare le auto da strisce pedonali e posti per disabili nell’Avellinese: “Aggredito e colpito ripetutamente”