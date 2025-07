Roberto Ciufoli e il tumore al rene | Ecco come l’ho scoperto

Roberto Ciufoli ha avuto un tumore al rene. L’attore e conduttore televisivo lo ha rivelato in un’intervista a ‘Benessere Magazine’ nella quale ha spiegato come ha scoperto di essere malato. L’artista, 65 anni, ha subito un intervento chirurgico ed è già tornato al lavoro: conduce infatti su Rai 2, con Pino Insegno il programma ‘Facci ridere’. “Sono in fase di recupero, a volte accuso qualche dolore, ma pochi giorni dopo l’operazione ho ricominciato a lavorare, anche per avere uno stimolo psicologico a superare questa vicenda”. I sintomi della malattia. Roberto Ciufoli racconta nell’intervista di aver sottovalutato alcuni “segnali” del suo corpo: “Ho aspettato mesi prima di farmi controllare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

