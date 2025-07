L' appello della mamma di Alberto Trentini | Da 8 mesi in carcere e la nostra presidente del Consiglio tace

Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, a margine di un sit-In a Roma ha chiesto l'intervento delle istituzioni per la liberazione del figlio in carcere in Venezuela da 8 mesi. " Oggi sono otto mesi esatti che mio figlio Alberto è in prigione ma tutto tace e tace anche la nostra presidente del Consiglio – ha spiegato la donna ai giornalisti – Questo silenzio per me e la mia famiglia è insostenibile, il nostro governo deve attivarsi come ha fatto il governo svizzero con il compagno di prigionia di mio figlio che è stato liberato da poco e ha raccontato alla stampa le terribili condizioni di detenzione in cui si trova ancora Alberto".

Alberto Trentini, la diplomazia silenziosa dà risultati: prima telefonata a casa dopo sei mesi di detenzione in Venezuela - Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela il 15 novembre scorso, ha sentito dal carcere nelle scorse ore i suoi familiari in una breve telefonata, la prima da quando si erano perse le sue tracce.

Daniela Ruggi, scomparsa da sette mesi: il fratello Alberto è indagato per maltrattamenti - La Procura procede d’ufficio. Lui si difende: “Mai avuto comportamenti aggressivi nei confronti di mia madre e delle mie sorelle”

Venezuela, Alberto Trentini sente la famiglia per la prima volta in sei mesi - (Adnkronos) – Alberto Trentini ha sentito dal carcere nelle scorse ore i suoi familiari in un breve colloquio telefonico, il primo da quando si erano perse le sue tracce.

