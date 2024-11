Laprimapagina.it - Archiviato il grillismo: è il tempo dei contiani

Il Movimento 5 stelle non c’è più o meglio cambia ed archivia ilper dare spazio definitivamente aldei. I nuovi progressisti lasciano il movimentismo per ufficializzare la trasformazione in partito, archiviano il fondatore Beppe Grillo per l’avvocato del popolo Giuseppe Conte. Il Movimento delle 5Stelle si trasforma in un alleato del Pd nel ritorno della Quercia e dei cespugli-Come un tradizionale partito quel che resta delle 5Stelle apre a tre mandati e la deroga alla candidatura di sindaco e di presidente di Regione. L’assemblea ha poi votato anche per l’eliminazione del ruolo del garante. La platea di Nova (la versione contiana dei 5S) ha accolto con un applauso la comunicazione del risultato. Sulle funzioni del ruolo del garante, è stato deciso che dovranno essere affidate ad un organo collegiale appositamente eletto e non affidate al Comitato di Garanzia.