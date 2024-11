Gaeta.it - Aggressione a Sant’Eusanio del Sangro: 27enne accoltellato, arrestato un 22enne

Facebook WhatsAppTwitter Nel pomeriggio di ieri, un episodio violento ha scosso la tranquillità didel, in provincia di Chieti. Un giovane di 27 anni è statoall’addome durante un’avvenuta nel parcheggio comunale vicino a Corso Margherita. La vittima è ora in gravi condizioni all’ospedale di Chieti. L’aggressore, un ragazzo di 22 anni, è statodai carabinieri dopo aver trovato rifugio nell’abitazione di un amico.La dinamica dell’L’, avvenuta nel tardo pomeriggio, ha messo in moto un’immediata risposta da parte dei servizi di emergenza. Ilè stato soccorso dal personale del 118, che ha agito prontamente trasportandolo in ambulanza all’ospedale. Prima di essere trasferito, la vittima ha fornito informazioni cruciali riguardo all’identità del suo aggressore, facilitando così l’intervento delle forze dell’ordine.