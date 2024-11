Verona-Inter Inzaghi | Partita seria e grande vittoria Correa? Si allena molto bene

Leggi su Sportface.it

? Lo conosco, si stando dal 13 luglio. Sappiamo che la concorrenza per lui è, ma già a Roma era entrato e avevo pensato di averlo giocare. Questa volta non avevo nessun dubbio, dovevo solamente decidere chi far giocare accanto a lui. Lautaro me lo sarei portato in panchina al di là dell’influenza, dovevo solo scegliere chi tra Thuram e Arnautovic e ho scelto Marcus”. Queste le parole dell’tore dell’, Simone, al termine della nettasul campo delnel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. “Sono contento per la prestazione dei ragazzi che hanno fatto una– ha proseguito l’tore nerazzurro ai microfoni di Dazn – abbiamo avuto solamente 48 ore per prepararla al completo, ma abbiamo fatto unagara”.