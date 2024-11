Ilfattoquotidiano.it - Tajani contro Salvini sul mandato d’arresto per Netanyahu: “La linea la dettiamo io e Meloni”. Poi critica L’Aja: “Non si può equiparare un premier eletto a un capo terrorista”

Governosempre più spaccato dopo ildella Corte penale internazionale nei confronti di Benjamin. Venerdì, a caldo, il vicee leader leghista Matteoaveva annunciato che non vede l’ora di invitare ilisraeliano in Italia dove sarà “il benvenuto”. L’altro vice, il ministro degli Esteri e leader di FI Antonio, aveva preso tempo spiegando: “Valuteremo insieme ai nostri alleati cosa fare e come interpretare questa decisione e come comportarci insieme su questa vicenda”. E il titolare della Difesa Guido Crosetto si era detto convinto che la decisione delandasse eseguita. Sabato le divisioni sono ancora più evidenti:, intervistato da Repubblica, alla domanda se non si senta “scavalcato” darisponde: “La politica estera si deve fare in maniera costruttiva.