Gaeta.it - Spese obbligate delle famiglie italiane: nel 2023 superano i 1.200 euro al mese

Facebook WhatsAppTwitter Lenelsi trovano a dover far fronte achei 1.200mensili. Questo carico economico si traduce in un forte impatto sui bilanci familiari, influenzato dall’innalzamento dei prezzi e dalla diminuzione dei redditi a causa dell’inflazione. I dati elaborati dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre evidenziano che la composizioneincide notevolmente sulle uscite totali, aumentando la pressione economica sui cittadini in tutto il Paese.Lee il loro impattoLe, che comprendono cibo, carburante e bollette, sono stimate in 1.191al, rappresentando il 56% della spesa totale. Quest’ultima, in termini assoluti, si attesta a 2.128. Anche se si osserva un calo rispetto all’anno precedente, i dati rimangono significativamente inferiori rispetto ai livelli pre-pandemia, suggerendo una preoccupante tendenza nelle finanze familiari.