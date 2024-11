Isaechia.it - Sophie Codegoni, le parole su Alessandro Basciano: “Vivevo nella paura, mi seguiva anche in treno”

Dopo l’annuncio da parte di Fabrizio Corona dell’arresto di– ex protagonista di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip – per stalking ai danni dell’ex compagna(clicca QUI per leggere),giornata di ieri sono emersi nuovi e inquietanti dettagli in merito a ciò che la ragazza avrebbe vissuto in questi due anni, che hanno segnato la fine della loro relazione.La ragazza, infatti, avrebbe subito continue minacce che l’hanno portata a denunciare l’uomo lo scorso anno, ma che non sono bastate per fermare le violenze ai suoi danni e a quelli delle persone a lei vicine (clicca QUI per leggere).A distanza di 24 ore dalla conferma dell’arresto di, alcuni quotidiani, tra cui La Republica, hanno pubblicato ciò cheha messo a verbale in questi due anni di querele, riportando un episodio in particolare.