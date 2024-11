Liberoquotidiano.it - Sinner con Berrettini, il caos è totale: la frase rubata a Jannik mentre i tifosi cantano

L'abbraccio dopo il punto decisivo, gli sguardi complici, le parole e i ringraziamenti reciproci che si sono scambiati subito dopo la vittoria contro l'Argentina nel doppio di giovedì sera non sembrano spiegare del tutto il clima che si respira trae Matteo. I due tennisi più famosi e amati d'Italia sono stati i protagonisti del doppio vinto in due set contro gli specialisti Gonzalez/Molteni, ribaltando definitivamente così una situazione non facile dopo il ko all'esordio di Lorenzo Musetti contro l'ostico Francisco Cerundolo e il punto del pari dell'altoaltesino, numero 1 al mondo, contro il volenteroso ma non irresistibile Sebastian Baez. Dopo la vittoria che ha dato all'Italia l'accesso alla semifinale di Coppa Davis (sabato gli azzurri del capitano Filippo Volandri se la vedranno, sempre a Malaga, contro l'Australia sconfitta in finale un anno fa), il romano The Hammer, autentica "anima della festa" e animale da celebrazioni, ha attiratosotto gli spalti, circondati daiitaliani, per una simpatica video-imboscata.