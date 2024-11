Iodonna.it - Sia Hillary Clinton che Kamala Harris sono state battute da Trump. Ma il tempo delle donne arriverà

Quindi una donna non sarà mai presidente degli Stati Uniti d’America? Non è detto. Magari sarà repubblicana, cioè di destra: com’è accaduto in Italia con Giorgia Meloni. Di sicuro,daper tre motivi. Il primo è dovuto all’alternanza: entrambecandidate a chiusura di un ciclo di governo democratico, di cui il popolo all’evidenza non era entusiasta; insomma, toccava a quelli dell’altra parte, i repubblicani. Donaldsi autoproclama: «il 47esimo presidente degli Stati Uniti» X Leggi anche › Padma Lakshmi: «La vittoria di? Negli Usa il patriarcato è nell’aria» Il secondo è dovuto al rivale.