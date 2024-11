'Sedici modi di dire ciao', Giffoni fa tappa a Cittanova

Leggi su Ildenaro.it

Quantici sono perciao? Per incontrarsi, per sorridere, per crescere insieme? Dal 25 al 29 novembrefa, in Calabria, dove si trova uno dei suoi cantieri più attivi e più vivaci.diè un progetto che unisce creatività e cultura per affrontare uno dei problemi più drammatici dei nostri tempi: la disuguaglianza nell’accesso a opportunità educative e culturali e la conseguente dispersione scolastica. Il progetto, ideato da, è selezionato da ‘Con i Bambini’ e supportato da Fondazione con il Sud. Il nuovo appuntamento si svolgerà presso la sede della Src – Scuola di recitazione della Calabria fondata da Walter Cordopatri e vede la collaborazione dell’associazione Prosopon-Src e dell’associazione socio-sanitaria San Nicola. Tra le attività proposte, Music in Campus: saranno realizzati dei mini-studi di registrazione in cui i giovani musicisti affiancheranno i partecipanti al cantiere, supportandoli nella realizzazione di alcuni brani.