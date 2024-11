Quotidiano.net - Secret Level, anticipazioni della serie su Prime Video: il caso Keanu Reeves

Sarà disponibile sua partire dal 10 dicembre 2024 “”, unaantologica animata per adulti. L’annuncio ufficiale è arrivato solo in questi giorni, durante il live streaming globaleGamescom Opening Night Live e ha provocato immediatamente un enorme interesse tra gli appassionati digames e animazione. Ecco tutte le informazioni eche sappiamo sul progetto. LesulladiIn base a quanto emerso fino a ora,di Amazon punta a trasformare 15 giochi in cortometraggi animati. Ma quali saranno igiochi che faranno parte di questa nuova produzione? Ecco i titoli emersi per gli episodi autoconclusivi che compongono questa prima stagione, in rigoroso ordine alfabetico: Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, PlayStation (un episodio mash-up dedicato ad alcuni dei soggetti più amati di PlayStation Studios), Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament e Warhammer 40,000.