Scuola corsi di pace e nonviolenza negli istituti campani | Presto circolare dell’Usr

Tempo di lettura: 3 minutiEducazione alla, al disarmo e allanelle scuole dellaa, con i pacifisti a parlare agli studenti.l‘Ufficio scolastico regionale dovrebbe diramare unaagli, con l’offerta di collaborazione del Comitatoe Disarmoa. A diffondere la novità è proprio Il Cpdc, dopo l’incontro di ieri all’Usr. Una delegazione pacifista è stata ricevuta dal direttore generale Ettore Acerra, a seguito di un presidio. Nel corso del faccia a faccia, informa una nota del Comitato, il Cpdc ha ribadito le perplessità sulla sempre più frequente presenza nelle scuole della Regione di esponenti delle Forze Armate, soprattutto in un periodo particolarmente critico come l’attuale”. La critica concerne iniziative di singoli dirigenti scolastici, o l’attuazione di protocolli nazionali e regionali: incontri con i militari in aula, oppure visite di scolaresche a comandi, caserme, aeroporti.