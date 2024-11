Tpi.it - Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 23 novembre

– Un: ledi, 232024Stasera, sabato 232024, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda– Un, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Le risorse delsono al limite e isono gli unici esseri viventi a intaccare perfino la crosta terrestre: saranno in grado di rimediare ai danni inflitti nei secoli? Stasera il programma analizza l’”Impatto”. A partire da Taranto: il simbolo della città è Taras, il figlio di Poseidone in groppa a un delfino. Ma la città dei mammiferi marini e degli dèi è diventata la cittadella dell’acciaio e dell’inquinamento, da antico simbolo di progresso culturale e sociale si è trasformata in vittima dell’impatto ambientale dell’industria siderurgica.