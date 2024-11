Ilgiorno.it - Salva Milano, Sala scarica la sinistra: "Governare non è obbligatorio"

Appare più tranquillo, dopo le preoccupazioni degli ultimi mesi. Forse è solo un’impressione, ma il sindaco Giuseppe, dopo l’approvazione del decretogiovedì alla Camera dei Deputati, si mostra sorridente e di buon umore all’inaugurazione dello “Spazio della Solidarietà” di Exodus in Piazza Duomo. "Ora aspettiamo l’approvazione del Senato", premette cauto il primo cittadino, il quale, però, subito dopo, sottolinea: "C’è il riconoscimento che noi abbiamo sempre gestito nell’ambito della legalità. Ho studiato tutte le carte. Sono convinto che abbiamo agito per il bene della città. Mi rimetto al giudizio della magistratura. Le mie due Giunte e quella di Giuliano Pisapia hanno lavorato per rendere reale l’idea della rigenerazione urbana. Questo è un fatto. Soprattutto nelle periferie.