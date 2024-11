Ilgiorno.it - Rocco Rinarelli, il sarto che resiste: “In pensione non ci vado. Alle riunioni di categoria sono il più giovane”

Milano – “Ho 82 anni ma ad andare innon ci penso proprio. Voglio lavorare facendo quello per cuinato: il. Ma non ditemi chevecchio, perchéditra i più giovani”. Questo lo fa riflettere: “Nessuno della nuova generazione vuole raccogliere il testimone, perché il mio è un lavoro che comporta sacrifici. E pensare che, a suo tempo, io lo scelsi perché lo consideravo il meno duro. Altrimenti mi sarebbe toccato fare il venditore di carbone o il muratore”.ha 82 anni ed è uno dei sarti storici di Milano. Calabrese d’origine e milanese dal 1960, non scherza quando dice che non è stanco di lavorare. Anzi. Ieri sera ha inaugurato il suo nuovo atelier – a pochi metri dal precedente – in un piccolo locale di via Terraggio 5 a due passi da Cadorna.