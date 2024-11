Liberoquotidiano.it - Pier Silvio Berlusconi, l'ora dello champagne: Mediaset mette il turbo, ecco tutte le cifre

Leggi su Liberoquotidiano.it

Grazie a utili, ricavi e raccolta pubblicitaria in netta crescita, ieri, a Piazza Affari, i titoli di Mfe-Mediaforeurope (Mfe A dell'1,68% a 4,1 euro mentre Mfe B a 2,9 euro in rialzo del 3,56% dopo aver guadagnato quasi 10 punti percentuali) hanno brillato fin dall'avvio delle contrattazioni spinti in alto dagli ottimi risultati trimestrali che hanno superato le attese, con un outlook per l'intero 2024 migliore del previsto. Il gruppo televisivo controllato dalla Finivest della famigliaha archiviato i primi nove mesi dell'anno con ricavi superiori a 2 miliardi di euro (+7,7%), sostenuti da ricavi pubblicitari lordi per 1,943 miliardi (+6,5%). Il risultato operativo (ebit) è salito a 126,6 milioni (+28,7%) mentre l'utile netto ha toccato gli 88,7 milioni (escludendo ProsiebenSat1 di cui detiene il 29,99% del capitale sociale, ndr), con un incremento di ben il 38,7% rispetto ai primi 9 mesi del 2023.