Gqitalia.it - Perché Sinner e Berrettini giocano in Coppa Davis con due maglie dell’Italia diverse

Jannike Matteostanno facendo sognare l’Italia del tennis. Scelti a sorpresa da commissario tecnico della Nazionale Filippo Volandri per la sfida ai quarti di semifinale dicontro l’Argentina (al posto della collaudatissima coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori), l’altoatesino e il romano hanno dimostrato un feeling incredibile, battendo gli avversari - Gonzalez e Molteni - e spingendo l’Italia ad uno step dalla finale.Oggi torneranno in campo contro l’Australia e tutta la Nazione è pronta a sostenerli. I due, sembrano una di quelle coppie costruite sull’eterno giochino “diversi funzionano meglio” tanto caro al cinema.A vederli, infatti, non potrebbero essere più distanti. Jannik ha un viso da bambino, i capelli rossi e un fisico forte ma asciuttissimo, Matteo una folta barba, i capelli neri e un corpo decisamente più possente.