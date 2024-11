Lanazione.it - Morte di Adele Corradi, la sindaca Funaro: “Se ne va una donna straordinaria”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 23 novembre 2024 - “Apprendiamo con grande dolore della scomparsa di– afferma ladi Firenze, Sara, che esprime cordoglio per ladell’insegnante che lavorò a fianco di don Milani -. Una, docente apprezzatissima, che ha lavorato al fianco di don Milani e che del priore di Barbiana, dei suoi valori e dei suoi insegnamenti è stata una delle interpreti più fedeli. Ha concretizzato ogni giorno nel suo lavoro il significato più vero e profondo del concetto di educazione così come lo intendeva don Milani che infatti la definiva “una professoressa diversa da tutte le altre”. Se ancora oggi riconosciamo come attuali e fondamentali le idee e i principi della scuola di Barbiana molto lo dobbiamo all’impegno di, autrice peraltro di uno splendido libro dedicato a don Milani che lo racconta nel modo più autentico.