L’incredibile storia del Leoncavallo, il centro sociale che nessuno ha mai sgomberato davvero

Se qualcuno trova appassionante la vicenda di San Siro che va avanti da 5 anni può sbizzarrirsi con quella delche l’anno prossimo raggiungerà quota 50 anni. L’ultimo sussulto lo ha dato pochi giorni fa la Corte d’Appello civile che ha condannato per mancato sgombero il Viminale a un risarcimento di 3 milioni di euro nei confronti della famiglia Cabassi, proprietaria dell’immobile di via Watteau dove ha sede ilpiù famoso d’Italia. Per capire come si è arrivati a questo esito ci vorrebbe un libro, si possono però ripercorrere i momenti salienti di una vicenda in cui politica, intellettuali e naturalmente leoncavallini hanno fatto a gara nel collezionare errori. Ilnasce nel 1975 in seguito all’occupazione di un immobile dismesso situato nella via omonima.