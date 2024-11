Strumentipolitici.it - La cucina italiana guarda al futuro. Una settimana di eventi in Tunisia per celebrare il cibo e la valorizzazione dei prodotti locali

Il programma della nona edizione delladellanel Mondo – organizzato inda Ambasciata d’Italia, ICE Agenzia, Istituto italiano di cultura e Comites – sta dimostrando come la tradizione culinaria possa incontrare l’innovazione, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e all’attenzione per la sostenibilità. I giovani chef tunisini hanno mostrato ieri grande talento e creatività, reinterpretando i piatti della tradizionecon un tocco personale.L’evento è stato anche l’occasione per presentare le ultime novità del settore agroalimentare italiano, con un focus particolare sulle startup e sulle tecnologie che stanno rivoluzionando il modo di produrre e consumare ildelle radiciUno dei temi della IX edizione delladellaè rappresentato dalla “delle radici”, cui è dedicato l’evento ICE Agenzia “Italia e: le nostre radici culinarie attraverso le perle del Mediterraneo: la melagrana”, con uno show cooking e una Master class a cura dello chef italiano Roberto D’Adduzio del Four Season Hotel di Tunisi presso l’Istituto Superiore di Studi Turistici e Alberghieri Sidi-Dhrif per le classi degli chef e del servizio, del prestigioso Istituto Universitario attivo nella formazione turistica e della ospitalità.