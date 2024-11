Biccy.it - Khalid, un ex fidanzato gli fa outing e lui ammette: “Sono gay e sto bene”

Durante la sua carriera in più occasioniè stato etichettato come ‘alleato della comunità LGBTQ’, come quando il suo pezzo Love Lies ha fatto da colonnara al film Love Simon e lui ha dichiarato: “molto fiero di questo. . L’America oggi sembra un posto spaventoso per molte persone, persone di colore, sognatori, donne, per la comunità LGBTQ.i giovani d’America, gli adolescenti, che hanno il potere di creare un cambiamento. . C’è ancora molto da fare per la discriminazione sulle donne, le persone nere e anche sulla comunità LGBTQ“., coming out o?Il cantante di Better (che ha 52 milioni di ascoltatori su Spotify e due video da un miliardo di visualizzazioni su Youtube) poco fa su Twitter ha dichiarato di essere gay L’artista ha pubblicato una bandiera rainbow e ha scritto ‘ecco qui e adesso avanti con il prossimo argomento per favore‘.