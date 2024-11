Bergamonews.it - Incidente con il camion in A4: muore autista di 62 anni

Tragedia nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Ovest e Ospitaletto, in direzione Bergamo: unista di 62ha perso la vita dopo un violento scontro con un’auto, attorno a mezzanotte e mezza.Secondo quanto ricostruito, l’sarebbe entrato in contatto con un’auto: un impatto violento che gli avrebbe fatto perdere il controllo, causando il ribaltamento del mezzo pesante.Sul posto sono intervenuti due ambulanze, un’automedica, la polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia che hanno subito provato ad estrarre l’uomo dalla cabina, distrutta nello schianto: una volta concluse le operazioni, però, per il 62enne, probabilmente morto sul colpo, non c’era già più nulla da fare.Trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Brescia, invece, il 42enne alla guida dell’auto: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.