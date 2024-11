Gaeta.it - Il documentario “Qui è altrove” di Gianfranco Pannone arriva a Latina: eventi e temi centrali

Facebook WhatsAppTwitter Il film“Qui è: Buchi nella realtà”, diretto da, sta proseguendo il suo tour nelle sale cinematografiche italiane, grazie alla distribuzione di Bartlebyfilm. La prossima tappa significativa di questo viaggio sarà nella città di, un luogo che ricopre un’importanza personale per il regista, avendo trascorso lì parte della sua giovinezza. Questo evento rappresenta una rara occasione per il pubblico di avvicinarsi a un’opera che affronta tematiche di grande attualità, legate al mondo del teatro e della detenzione.Dettagli dell’evento aLa proiezione di “Qui è” si svolgerà martedì 26 novembre presso il Cinema Corso, con inizio alle ore 21.00. La serata sarà moderata da Renato Chiocca, presente per guidare la discussione e il dibattito post-proiezione.