Diffidati Verona-Inter | i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

Leggi su Sportface.it

Terminata la prima pausa nazionali stagionale e torna la Serie A con la tredicesima giornata. I campioni in carica dell’scendono in campo a, con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo il parino contro il Napoli e avvicinarsi sempre di più alla vetta. Idovranno guardare però anche ai prossimi impegni ravvicinati, in Champions contro il Lipsia e poi di nuovo in campionato contro unain rampa di lancio. È però ancora presto per parlare di, dal momento che servono quattro cartellini gialli per entrare in diffida e nessun giocatoreformazione di Simone Inzaghi si trova in questa condizione.: Belhayane, Coppola: nessuno: iinSportFace.